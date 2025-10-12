Αφίσες με τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
Αφίσες με τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ

Μια μέρα πριν την επίσκεψη Τραμπ, οι Ισραηλινοί δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους στον Αμερικανό πρόεδρο και την αντίθεσή τους στις πολιτικές του πρωθυπουργού τους

Αφίσες με τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
Τεράστιες διαφημιστικές αφίσες με συνθήματα υπέρ της ειρήνης και της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που έχουν στραφεί εναντίον του, εμφανίστηκαν την Κυριακή στους δρόμους του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας εντύπωση για ένα βασικό στοιχείο: την απουσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι αφίσες απεικονίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει επιστρέψει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.



Στα πανό αναγράφονται φράσεις όπως «Ειρηνοποιοί στη Μέση Ανατολή», «Μην σταματάτε τώρα» και «Συνεχίστε τον δρόμο προς την εξομάλυνση», ενώ φωτογραφίες με τις αφίσες κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά σχόλια γίνονται για την απουσία του Νετανιάχου.

Οι εικόνες φέρουν το λογότυπο του Regional Security Coalition, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ.


