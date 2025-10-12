H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Αφίσες με τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
Αφίσες με τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
Μια μέρα πριν την επίσκεψη Τραμπ, οι Ισραηλινοί δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους στον Αμερικανό πρόεδρο και την αντίθεσή τους στις πολιτικές του πρωθυπουργού τους
Τεράστιες διαφημιστικές αφίσες με συνθήματα υπέρ της ειρήνης και της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που έχουν στραφεί εναντίον του, εμφανίστηκαν την Κυριακή στους δρόμους του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας εντύπωση για ένα βασικό στοιχείο: την απουσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Οι αφίσες απεικονίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει επιστρέψει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.
Στα πανό αναγράφονται φράσεις όπως «Ειρηνοποιοί στη Μέση Ανατολή», «Μην σταματάτε τώρα» και «Συνεχίστε τον δρόμο προς την εξομάλυνση», ενώ φωτογραφίες με τις αφίσες κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά σχόλια γίνονται για την απουσία του Νετανιάχου.
Οι εικόνες φέρουν το λογότυπο του Regional Security Coalition, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του
Ζω ήσυχα αλλά δεν είμαι ερημίτης - Τι είπε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Αθήνα, για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη»
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν - Βίντεο
Οι αφίσες απεικονίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει επιστρέψει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.
Posters Across Israel Praise Trump Team for Hostage Deal, Urge Continuation of Peace Plan— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 12, 2025
Billboards and street posters across Israel have appeared praising former U.S. President Donald Trump and his team — Steve Witkoff, Jared Kushner, and Senator Marco Rubio — for brokering… pic.twitter.com/ky60kpr3td
Στα πανό αναγράφονται φράσεις όπως «Ειρηνοποιοί στη Μέση Ανατολή», «Μην σταματάτε τώρα» και «Συνεχίστε τον δρόμο προς την εξομάλυνση», ενώ φωτογραφίες με τις αφίσες κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά σχόλια γίνονται για την απουσία του Νετανιάχου.
Οι εικόνες φέρουν το λογότυπο του Regional Security Coalition, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του
Ζω ήσυχα αλλά δεν είμαι ερημίτης - Τι είπε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Αθήνα, για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη»
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα