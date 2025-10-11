Συνελήφθησαν ένας 17χρονος κι ένας 19χρονος - Χτύπησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στο Μοναστηράκι
Συνελήφθησαν ένας 17χρονος κι ένας 19χρονος - Χτύπησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στο Μοναστηράκι

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό του Μετρό την Τετάρτη - Αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα ακινητοποίησαν τους δράστες

Συνελήφθησαν ένας 17χρονος κι ένας 19χρονος - Χτύπησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στο Μοναστηράκι
Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης στο Σταθμό Μετρό «Μοναστηράκι» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», ένας 17χρονος αλλοδαπός και ένας 19χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες του Σταθμού Μετρό «Μοναστηράκι» και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα δέσμευσαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.


