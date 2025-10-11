Πάρτι αποχαιρετισμού πριν τη φυλακή έκανε ο Σαρκοζί - Παρομοίασε τον εαυτό του με τον Κόμη Μόντε Κρίστο
Πάνω από 100 άτομα, παλιοί συνεργάτες του και συνεργάτες του Μακρόν, βρέθηκαν στο μυστικό πάρτι - Παρομοίασε την περίπτωσή του με την υπόθεση Ντρέιφους και τον Κόμη Μόντε Κρίστο για να δείξει πως καταδικάστηκε άδικα
Το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί συγκέντρωσε τους συνεργάτες του... για ένα παρτάκι αποχαιρετισμού, λίγο πριν από την έναρξη της ποινής φυλάκισης που τον περιμένει — χωρίς ακόμη να γνωρίζει ούτε τον τόπο ούτε τη διάρκειά της.
Σύμφωνα με τη Le Figaro, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, μέσα στο δάσος της Μπουλόν. Ένα «μυστικό» μέρος, επιλεγμένο για να αποφευχθούν τα αδιάκριτα βλέμματα και οι περίεργοι δημοσιογράφοι, καθώς η πληροφορία για το γεγονός είχε διαρρεύσει στον Τύπο μερικές ημέρες νωρίτερα.
Οι συνεργάτες του Νικολά Σαρκοζί έδωσαν μαζικά το παρών — λίγο πάνω από 100 άτομα. Παλιοί συνεργάτες του υπουργείου Εσωτερικών ή του Ελιζέ: άνδρες της ασφάλειας, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέζ, σύμβουλοι, λογογράφοι, διοργανωτές συγκεντρώσεων... σχεδόν όλοι ήταν εκεί.
Ανάμεσά τους, ο ναύαρχος Γκιγιό, πρώην αρχηγός του επιτελείου του, η Εμανουέλ Μινιόν, διευθύντρια του γραφείου του τα δύο πρώτα χρόνια, ο Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, διπλωματικός του σύμβουλος, και ο Φρανκ Λουβριέ, σήμερα δήμαρχος της Λα Μπολ, τότε σύμβουλος επικοινωνίας του. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μουλάν, Γενικού Γραμματέα του Ελιζέ και του δεξιού χεριού του Εμανουέλ Μακρόν, ενώ παρούσα ήταν και η Κατρίν Πεγκάρ, σύμβουλος πολιτισμού του Γάλλου προέδρου.
Ο Νικολά Σαρκοζί εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, στη διάρκεια του πάρτι, για να επαναλάβει την αθωότητά του, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό RTL. «Αυτό που μου συνέβη θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε», είπε στην ομιλία του. Μάλιστα, παρομοίασε την περίπτωσή του με την υπόθεση Ντρέιφους και τον Έντμοντ Νταντές (ο Κόμης του Μόντε Κρίστο), οι οποίοι καταδικάστηκαν άδικα με βάση την «πλαστογραφία».
Οι συμβουλές που του έδωσαν
Ο φίλος του Σαρκοζί, Πατρίκ Μπαλκανί, πρώην δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ, που είχε περάσει, επίσης, το κατώφλι των φυλακών Λα Σαντέ το 2019 για φορολογική απάτη έδωσε πρακτικές συμβουλές στον 70χρονο για αυτά που πρέπει να κάνει όταν βρεθεί πίσω από τα κάγκελα. «Πρέπει να μαγειρεύεις για τον εαυτό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Eγώ, όταν βγήκα, ήμουν σε άθλια κατάσταση υγείας», φέρεται να είπε στο Σαρκοζί, σύμφωνα με το περιοδικό «Challenges».
Ακόμη, φρόντισε να τον προειδοποιήσει ότι στη φυλακή «δεν υπάρχει VIP μεταχείριση, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται. Είναι απόλυτη απομόνωση και η ζωή εκεί είναι πολύ δύσκολη».
Στις 13 Οκτωβρίου θα μάθει πότε θα εκτίσει την ποινή του
Ο Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές του Παρισιού, που βρίσκονται στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για σύσταση συμμορίας στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι, θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του στις 13 Οκτωβρίου.
Το μέγιστο διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός φυλακής μετά τις 13 Οκτωβρίου είναι τέσσερις μήνες.
