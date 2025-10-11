Πάρτι αποχαιρετισμού πριν τη φυλακή έκανε ο Σαρκοζί - Παρομοίασε τον εαυτό του με τον Κόμη Μόντε Κρίστο



Ο

τις φυλακές του Παρισιού, που βρίσκονται στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως

ανέφεραν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος καταδικάστηκε

στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι, θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του

.



Το μέγιστο διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός φυλακής μετά τις 13 Οκτωβρίου είναι τέσσερις μήνες.

