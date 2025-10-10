Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους
Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, προκαλώντας φωτιά και πανικό στην περιοχή. Οι διασώστες δεν μπορούν να πλησιάσουν λόγω νέων εκρήξεων.

Σύμφωνα με το Asoociated Press, η έκρηξη το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν. Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια, που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ επιβεβαίωσε και θανάτους. «Προσπαθούμε να σεβαστούμε τις οικογένειες. Έχουμε κάποιους αγνοούμενους και κάποιους που είναι νεκροί» είπε.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο CBS News ότι ξύπνησαν από τον ήχο μιας δυνατής έκρηξης. Ο Γκέντρι Στόουβερ, που ζει κοντά στην Accurate Energetic Systems, δήλωσε: «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα».

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.


