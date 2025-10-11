Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος, ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται
Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος, ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος, ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται
Από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται στις οριακές λεωφόρους και δρόμους που ορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.

Περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου:
Λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.

Μόνιμοι κάτοικοι μικρού Δακτυλίου:
Υπάρχουν ειδικές ζώνες εισόδου-εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Ώρες και ημέρες ισχύος:
Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
Παρασκευή: 07:00 – 15:00
Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης:
Επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Εξαιρέσεις
Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Κλείσιμο
Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:
Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.
Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.
Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Για τους μόνιμους κατοίκους
Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

