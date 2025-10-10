Κεραμέως: Ιστορικό ρεκόρ με 317.000 νέες θέσεις εργασίας - Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση της υπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων, ο κ. Κατσώτης τόνισε ότι «αυτό εμείς ακριβώς λέμε και επισημαίνουμε πως είναι το πρόβλημα της εργατικής τάξης, ότι έχετε ως συνομιλητές τον κυβερνητικό συνδικαλισμό» και επιτέθηκε στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, που, όπως είπε «βρίσκεται στην χλεύη της εργατικής τάξης, που τον έχει ξεπεράσει έτσι και αλλιώς, γιατί βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να περάσει όλη αυτή η αντεργατική πολιτική». Σχετικά με το ισοζύγιο απολύσεων και προσλήψεων και τις νέες θέσεις εργασίας ζήτησε από την υπουργό να πει «πόσες ήταν οι απολύσεις το 8μηνο, πόσες οι προσλήψεις σταθερής πλήρους εργασίας».Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, αναφορικά με την ανακοίνωση που εκδόθηκε για τον διοικητή της ΑΑΕΕ, υπογράμμισε πως «εμείς, ως Νέα Αριστερά, κάναμε το καθήκον μας προς την κοινή γνώμη. Δεν αναφέραμε κάτι για να προσβάλουμε τον κ. Τζιλιβάκη -αν και θα μπορούσαμε- αλλά ούτε και κατά της κυβέρνησης και της υπουργού που την αφορά. Αυτό, όμως, που εμείς επισημαίνουμε στην ανακοίνωσή μας είναι ότι δεν μπορεί να προσκαλούνται σε ακρόαση 17 φορείς εκ των οποίων οι μη εργοδοτικοί ήταν μόλις τέσσερις. Και αυτό το κάνει η πλειοψηφία της ΝΔ με τη συναίνεση της κυβέρνηση».Για την ΑΑΕΕ η βουλευτής σημείωσε ότι «εμείς εξ' αρχής διαφωνήσαμε στο ότι έγινε Ανεξάρτητη Αρχή και είπαμε πως η Επιθεώρηση Εργασίας θα πρέπει να είναι στο υπουργείο Εργασίας. Εμείς αναμέναμε ότι θα γίνουν στη συνέχεια όλα αυτά που έγιναν με τις υπερμοριοδοτήσεις για την επιλογή του επικεφαλής». «Σε κάθε περίπτωση, η υπουργός δεν μπορεί να έχει τον ελέφαντα.. μπροστά της και ενώ τον βλέπει… να παραστάνει ότι δεν ξέρει την απόφαση του ΣτΕ», πρόσθεσε.Σχετικά με το άρθρο 57 του σχεδίου νόμου για την αναπλήρωση του διοικητή, η κ. Φωτίου υποστήριξε αυτό «είναι ακόμα πιο επαίσχυντο καθώς ορίζει ότι ο αντιπρόεδρος -που θα εκτελεί καθήκοντα διοικητή- είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κριθεί ποτέ». Για την αμοιβή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, τόνισε ότι «προσελήφθη με 55.572 ευρώ ετησίως, αποδοχές στο ύψος γενικού γραμματέα υπουργείου, μετά εσείς του αυξήσατε τις αποδοχές στο επίπεδο του προέδρου του Αρείου Πάγου και εκείνος έδωσε μπόνους στον εαυτό του στο τέλος του χρόνου άλλες 45.000 ευρώ (28/4/2023)»., η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι η ίδια έχει φέρει το θέμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας που ορίζει «πως θα έπρεπε να συμμορφωθείτε άμεσα και να φτάσει κατ' ελάχιστο στο 80%, οι συλλογικές συμβάσεις» υπογραμμίζοντας πως «δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις επειδή δεν έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις εξαιτίας της κατάργησης του ΟΜΕΔ». «Παρά του ό,τι και να λέτε, δεν θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίες όσο και εάν καλείται του εταίρους σε συζητήσεις όσο δεν υπάρχει ο ΟΜΕΔ», ανέφερε.Σχετικά με το άρθρο 57 του νομοσχεδίου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι αυτό που θεσμοθετεί είναι το πώς θα γίνεται η προσωρινή αναπλήρωση του διοικητή της ΑΑΕΕ σε περίπτωση παύσης και αυτό που προβλέπει είναι ο αρχαιότερος της Αρχής, όποιος και εάν είναι αυτός, μέχρι την εκκίνηση της διαδικασίας και την επιλογή του νέου διοικητή. Η υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί διοικητή «εντεταλμένου ή αρωγού της κυβέρνησης», τονίζοντας πως «είναι κατανοητό κάποια κόμματα να έχουν αλλεργία με τις Ανεξάρτητες Αρχές, όμως ο διορισμός του διοικητή της ΑΑΕΕ περνάει για διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής». «Με τη λογική σας, με καλείται να βγάλω μια απόφαση παύσης του διοικητή της ΑΑΕΕ, χωρίς να υπάρχει η απόφαση του ΣτΕ, άρα θα ήταν ξεκάθαρα νομικά παράνομη μια τέτοια απόφαση παύσης», συμπλήρωσε.Η συνεδρίαση συνεχίζεται με την συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου στην Επιτροπή.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ