Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

Οι διασώστες χρειάστηκε να κόψουν μέρος του τοίχου του διαμερίσματος, καθώς και μέρος των κιγκλιδωμάτων του μπαλκονιού για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο

Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ένας υπέρβαρος άνδρας 272 κιλών χρειάστηκε να κατέβει με γερανό από το σπίτι του την Τρίτη (7/10) στο West Palm Beach στη Φλόριντα προκειμένου να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο μετά από μία «ξαφνική ιατρική κρίση».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, ο άνδρας δεν μπορούσε να κατέβει τις σκάλες ή να βγει από τις πόρτες του σπιτιού λόγω του μεγέθους του και των προβλημάτων υγείας του.

Γι' αυτόν τον λόγο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι διασώστες χρησιμοποίησαν γερανό και φορτηγό για να τον ανυψώσουν από το σπίτι και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι διασώστες χρειάστηκε να κόψουν μέρος του τοίχου του διαμερίσματος, καθώς και μέρος των κιγκλιδωμάτων του μπαλκονιού.

Οι πυροσβέστες ασφάλισαν προσεκτικά τον ασθενή σε μία σταθερή παλέτα με μαξιλάρια πριν τον κατεβάσουν 6 μέτρα στο έδαφος, όπου περίμενε ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Οι παχύσαρκοι ασθενείς που χρειάζονται ειδικούς μεταφορείς είναι γνωστοί με τον ιατρικό όρο «βαριατρικοί». 

