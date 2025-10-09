Σε λειτουργία ο μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρώσεων - Πρόστιμα έως €2.000 για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα ΙΧ

1) Για Ανασφάλιστα Οχήματα:• 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης• 500 ευρώ για επιβατηγά και άλλα οχήματα• 250 ευρώ για δίκυκλα2) Για Τέλη Κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όσους τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.3) Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 400 ευρώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 90 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Όλα τα ανωτέρω πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.Για τους παραβάτες, η νέα διαδικασία προβλέπει:• Ειδοποίηση εντοπισμού παράβαση: πριν την έκδοση προστίμων, μπορεί να αποσταλεί ειδοποίηση στους υπόχρεους κατόχους μέσω email, SMS ή gov.gr wallet, αξιοποιώντας το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται ότι μπορεί να επαναληφθεί η διασταύρωση και τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποστολή των ειδοποιήσεων.• Κοινοποίηση προστίμου: οι πράξεις επιβολής προστίμου αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή gov.gr wallet. Θεωρούνται νομίμως κοινοποιημένες μετά από 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση και την ηλεκτρονική ειδοποίηση. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι πράξεις κοινοποιούνται σε όλους τους υπόχρεους, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.• Ένσταση: οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, υποβαλλόμενη ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Κατά την εξέταση της ένστασης, ελέγχεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας αν εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις μη συμμόρφωσης - σε περίπτωση συμμόρφωσης, η ένσταση γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.Αρμόδιοι για την εξέταση των ενστάσεων είναι:- η αρμόδια ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ για τέλη κυκλοφορίας- η κατά τόπον Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα- το Υπουργείο Υποδομών για ΚΤΕΟΗ απόφαση εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών.Μετά την επιβολή προστίμου, διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος εντός τριών μηνών. Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.Σε περίπτωση υποτροπής - δηλαδή εκ νέου παράβασης εντός τριετίας για το ίδιο όχημα - επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο (δηλαδή 500-2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ή και πολύ περισσότερα ανάλογα με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε τύπου οχήματος) ενώ αφαιρούνται άμεσα τα στοιχεία κυκλοφορίας. Θα επιστρέφονται μόνο με προσκόμιση συμβολαίου ασφάλισης, δελτίου ΚΤΕΟ, βεβαίωσης μη οφειλής τελών και απόδειξης καταβολής του προστίμου.