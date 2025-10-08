Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο ηθοποιός δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους

Λίνα Κεκέση
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός δικάζεται σήμερα για το τροχαίο που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη, όταν μετά από νυχτερινή του έξοδο πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.



Ο ίδιος κατηγορείται για εγκατάλειψη οχήματος, ενώ του έχει επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Οι Αρχές έχουν, επίσης, δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο, ο ηθοποιός χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Κατά την άφιξη του στα δικαστήρια δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

