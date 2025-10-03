Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε συγγνώμη για το τροχαίο και μας έφερε γλυκά, είπε γειτόνισσά του
Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε συγγνώμη για το τροχαίο και μας έφερε γλυκά, είπε γειτόνισσά του
Τελείωσε αυτή η ιστορία, να τον κρεμάσουμε πια; πρόσθεσε
Το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα, ενώ καθημερινά έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για την υπόθεση. Κάτοικος της περιοχής, που υπέστη ζημιές στο γκαράζ της από το τροχαίο αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός επισκέφθηκε το σπίτι της, προσέφερε γλυκά, ζήτησε συγγνώμη και την διαβεβαίωσε ότι θα αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 3 Οκτώβρη, είπε: «Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη. Μια χαρά ήταν. Τι να μας πει; Εντάξει, καλά ήταν. Θα προχωρήσει στη δίκη, τι να πούμε άλλο πια; Το εξαντλήσαμε το θέμα. Όλα τελείωσαν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ζήτησε συγγνώμη, κακώς συνέβη έτσι που συνέβη, αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί δεν θα είχε δοθεί τέτοια έκταση, θα είχε τελειώσει. Θα αποκαταστήσει τη ζημιά. Αυτό επιθυμούμε, να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά εδώ και τελείωσε η ιστορία, αυτό ήταν».
Δείτε το βίντεο
Η κάτοικος υπογράμμισε ότι η ασφαλιστική θα καλύψει τα έξοδα για την αποκατάσταση και ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεσμεύτηκε ότι θα πληρώσει ο ίδιος, σε περίπτωση που η ασφαλιστική δεν το κάνει. Παράλληλα, τόνισε ότι το σημαντικό είναι να μη συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, ενώ σημείωσε ότι η καθυστέρηση στην ανάληψη ευθυνών δυσκόλεψε την κατάσταση και προκάλεσε πρόσθετη ταλαιπωρία λόγω συνεργείων και δικαστικών διαδικασιών.
«Ήρθε σπίτι μου, δεν μπορούσα μέσα στο σπίτι μου να βρίσω τον άνθρωπο ή να του… τι να κάνουμε. Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα. Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε», εξήγησε.
