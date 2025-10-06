Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: Πάλευα και ούρλιαζα για να φύγει από πάνω μου, λέει η 59χρονη

Η κόρη της 59χρονης ανέφερε πως πριν από μερικούς μήνες, με νεαρό άνδρα να επιτίθεται σε γυναίκες μέρα μεσημέρι.«Αν το έκανε αυτό σε έναν κεντρικό δρόμο μέρα μεσημέρι, μπορεί να το ξανακάνει οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε. Η μητέρα μου αντιστάθηκε, είχε δύναμη. Αν ήταν κάποια πιο αδύναμη, ίσως να μην τα είχε καταφέρει», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η πολυκατοικία μας έχει κλειστή πιλοτή και μόνο ένας γείτονας άκουσε τη φωνή της μητέρας μου και βγήκε. Ευτυχώς, αυτό ήταν αρκετό για να τον τρομάξει και να φύγει».