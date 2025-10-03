Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Τραγωδία στο Νεοχώρι Μεσολογγίου: Νεκρή 65χρονη σε αυλάκι αποστράγγισης
Τραγωδία στο Νεοχώρι Μεσολογγίου: Νεκρή 65χρονη σε αυλάκι αποστράγγισης
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Νεκρή βρέθηκε μια 65χρονη σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, από συνεργεία που εργάζονταν στην περιοχή.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε και έχασε τη ζωή της από πνιγμό, σύμφωνα με το aixmi-news.gr. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε και έχασε τη ζωή της από πνιγμό, σύμφωνα με το aixmi-news.gr. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα