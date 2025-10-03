Βρήκαν μεγάλη φυτεία κάνναβης σε βουνό της Ηπείρου - Επιστράτευσαν ελικόπτερο για τα χασισόδεντρα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χασισοφυτεία Κάνναβη Δενδρύλια κάνναβης Ήπειρος

Εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3 μέτρα

Μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο εντόπισαν οι αρχές σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φυτεία εντοπίστηκε ανάμεσα από την Καστανή και την Αγία Μαρίνα Πωγωνίου.

Ενδεικτικό του μεγέθους της χασισοφυτείας ήταν ότι επιστρατεύτηκε ελικόπτερο για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης.

02102025 Δ.Α.Ο.Ε.


Στο σημείο εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3 μέτρα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Την επιχείρηση πραγματοποίησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, τις αλβανικές αρχές, αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Για την υπόθεση κλήθηκε και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

