Είχε αποβάλει, είχε κάνει ξανά αυτή την αντιβίωση, λέει ο πατέρας της 28χρονης που πέθανε στην Άρτα

Θα πολεμήσουμε όλοι για το παιδί, λέει για την εγγονή του

Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με αίτημα εκταφής κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης Σπυριδούλας που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της πόλης μετά από αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης. Ο πατέρας της δηλώνει πως η νεαρή είχε πάρει αντιβίωση προ μηνών ενώ επισημαίνει πως όλη η οικογένεια θα πολεμήσει για την εγγονή του.

Η κοπέλα που είχε ένα κοριτσάκι δύο ετών, μετέβη στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής και η εξέλιξη ήταν ραγδαία από τη στιγμή που της χορηγήθηκε η αντιβίωση. Της έγινε ΚΑΡΠΑ, διασωληνώθηκε αλλά λίγες ώρες αργότερα πέθανε. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Σε δύο ημέρες το παιδί μου πέθανε… Αυτό… Δεν ξέρω τίποτα», είπε ο πατέρας της Σπυριδούλας στον ΣΚΑΙ.

«Είχε ξανά κάνει αυτή την αντιβίωση, την ίδια πριν κάνα δυο μήνες και τώρα αυτή τη φορά την καθάρισε την κοπέλα, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Έτσι είπαν, ότι ήταν η ίδια. Της σαπίσανε όλα τα όργανα, όλα τα όργανα. Ήταν έγκυος στο δεύτερο, 40 ημερών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον πατέρα η 28χρονη είχε αποβάλει πριν από περίπου δύο μήνες. Ο ίδιος είπε πως η Σπυριδούλα είχε πάρει αντιβίωση προ μηνών και δεν την είχε πειράξει. «Τώρα και μας είπαν κιόλας μπορείς να κάνεις εκατό φορές αυτό και την 101η να σε πειράξει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο τώρα. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Έχει ένα κοριτσάκι ακόμη. Θα πολεμήσουμε όλοι για το παιδί. Ο πατέρας και εγώ, όλοι μας. Την αγαπούσε όλες ο κόσμος», κατέληξε.

