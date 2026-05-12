Υπό έλεγχο η φωτιά σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Σούπερ μάρκετ Πυροσβεστικη

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, ενώ  δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικά κτίρια.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι λίγο πριν τη 01:30 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας είχαν θέσει  υπό έλεγχο τη φωτιά στο κατάστημα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο χώρο, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι όροφοι πάνω από το κατάστημα δεν κατοικούνται.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική  δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε διπλανές κατοικίες ή άλλα κτίρια της περιοχής.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

