Εντοπισμός λέμβου με 40 μετανάστες νότια της Γαύδου
Περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου
Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, drone της Frontex εντόπισε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.
Οι 40 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.
