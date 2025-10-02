Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου στην Άρτα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άρτα Έγκυος Θάνατος Νοσοκομείο Αναφυλακτικό Σοκ

Παράλληλα, η οικογένεια καταθέτει και αίτημα εκταφής για να γίνει νεκροψία- νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της νεαρής μητέρας

Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με αίτημα εκταφής κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης Σπυριδούλας που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της πόλης μετά από αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας που ήταν έγκυος στον δεύτερο μήνα και είχε πάει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο νοσοκομείο με κολπική αιμορραγία, από το σοκ του ξαφνικού χαμού της και μη γνωρίζοντας ότι είχε το σχετικό δικαίωμα δεν ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. 

Η κοπέλα που είχε ένα κοριτσάκι δύο ετών, μετέβη στη μαιευτική κλινική το βράδυ της Κυριακής και η εξέλιξη ήταν ραγδαία από τη στιγμή που της χορηγήθηκε η αντιβίωση. Της έγινε ΚΑΡΠΑ, διασωληνώθηκε αλλά λίγες ώρες αργότερα πέθανε.

Η οικογένεια της Σπυριδούλας μιλά ευθέως για λάθη που έγιναν στο νοσοκομεία, για απουσία γιατρού το βράδυ της Κυριακής, όταν εισήχθη στην Μαιευτική Κλινική και για αντιβίωση που χορηγήθηκε μετά από τηλεφωνικές συνεννοήσεις.

«Πήγε με μια μικρή αιμορραγία προληπτικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας», είπε χαρακτηριστικά η εξαδέλφη της Σπυριδούλας, Γιολάντα Δήμα. Οι συγγενείς μάλιστα καταγγέλουν ότι δεν υπήρχε γιατρός παρών και δόθηκαν τηλεφωνικά οδηγίες για την αντιμετώπισή της. 

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dd7vr4czyc0x)

Την ίδια ώρα η δικηγόρος της οικογένειας Σταματία Μάρκου επιβεβαίωσε στο protothema.gr ότι η οικογένεια κινείται πλέον νομικά προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν τη νεαρή μητέρα στον θάνατο.  

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που έχει κινηθεί από την διοίκηση του Νοσοκομείου.


