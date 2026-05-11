Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Γαλάτσι και Άγιο Παντελεήμονα
Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και μεθαμφεταμίνη
Σε δύο συλλήψεις για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, έπειτα από στοχευμένες επιχειρήσεις σε Γαλάτσι και Άγιο Παντελεήμονα.
Στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα της 4ης Μαΐου 2026, συνελήφθη στο Γαλάτσι 32χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή και εντόπισαν τον κατηγορούμενο, προχωρώντας σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του αλλά και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 170 γραμμάρια κοκαΐνης, 65 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ.
Ο 32χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε δεύτερη επιχείρηση, το απόγευμα της 10ης Μαΐου 2026, συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 19χρονος, επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, εντόπισαν τον νεαρό και προχώρησαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του και στην οικία του ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμός διακίνησης.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 31,2 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 5,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 7,8 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 380 ευρώ.
Και ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
