Επιχείρηση διάσωσης Αυστριακού μοτοσικλετιστή στο Ζαγόρι
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες

Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων, ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα, οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ .

Λίγο πριν τις 20:00 προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
