Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Επιχείρηση διάσωσης Αυστριακού μοτοσικλετιστή στο Ζαγόρι
Επιχείρηση διάσωσης Αυστριακού μοτοσικλετιστή στο Ζαγόρι
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες
Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων, ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.
Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα, οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ .
Λίγο πριν τις 20:00 προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα, οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ .
Τραυματισμένος μεταφέρθηκε άνδρας από δασική περιοχή στη Δ.Ε. Τύμφης Ιωαννίνων σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 27 #πυροσβέστες από τον 1ο και 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων, την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα