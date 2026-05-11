Θρίλερ με την εκεχειρία: «Σκουπίδια» η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ - Είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν, απαντά ο Γκαλιμπάφ
«Οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό» επισήμανε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου - Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχειρία, είπε ο Τραμπ
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε σήμερα (11/5) μέσα από ανάρτηση του στο Χ ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια».
Όπως τονίζει στην ανάρτησή του «οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν».
Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν».
نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درسآموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیمهای اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیدهاند.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026
ما برای تمام گزینهها آماده هستیم؛ شگفتزده خواهند شد.
Σε «μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν, λέει ο ΤραμπΒρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την κατάρρευση της εκεχειρίας με το Ιράν ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη.
Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας.
Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εκεχειρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη».
Ερωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν (αυτό που αποκαλεί ο ίδιος και «πυρηνική σκόνη») και για αν το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι «το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν γνώμη όμως επειδή δεν το έβαλαν στο χαρτί», δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν για αυτό.
Q: Does the ceasefire remain in place?— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026
TRUMP: It's unbelievably weak. After reading that piece of garbage they sent us, the ceasefire is on life support pic.twitter.com/RDgr6OdFcz
Γενικά, όμως, όπως συνέχισε «στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος. Έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόζεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες». Ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε, έχει «ένα εξαιρετικό σχέδιο».
Τέλος, καταφέρθηκε κατά των Κούρδων, λέγοντας ότι «πιστεύαμε ότι οι Κούρδοι θα μας έδιναν όπλα. Όμως οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν. Μόνο θέλουν να παίρνουν».
Trump: "We thought the Kurds were gonna give us weapons. but the Kurds disappointed us. The Kurds take take take." pic.twitter.com/ipU35ig4Sw— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026
