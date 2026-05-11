Ζαχαράκη: Η Ελλάδα πρωτοπορεί και θέτει αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

Στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Η Σοφία Ζαχαράκη με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου

Στην Ελλάδα, όπως τόνισε η κ. Ζαχαράκη, έχουν τεθεί στον πυρήνα του μετασχηματισμού της εκπαίδευσης οι βασικές ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών. Ενσωματώνονται οργανωμένα στο δημόσιο σχολείο νέες δεξιότητες, όπως ο ψηφιακός και οικονομικός εγγραμματισμός, η ενεργός πολιτειότητα, η κριτική σκέψη και στάση ενάντια στην παραπληροφόρηση, η προστασία έναντι των deepfakes και του παραπλανητικού περιεχομένου, καθώς και η διαρκής αναβάθμιση και αναπροσαρμογή δεξιοτήτων (reskilling και upskilling).Στο ίδιο πλαίσιο, η Υπουργός αναφέρθηκε στον, με στόχο ένα σχολείο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις βασικές δεξιότητες, στην κριτική σκέψη, στη δημιουργικότητα, στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στη συνολική μαθησιακή πορεία του μαθητή. Όπως υπογράμμισε,, που θα ενισχύει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου και θα προετοιμάζει καλύτερα τους νέους για την ανώτατη εκπαίδευση, την εργασία και αλλά και ως πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: «Με τους ομολόγους μου συζητήσαμε πώς τα παιδιά θα προετοιμαστούν για τις αλλαγές και θα προσαρμοστούν με ταχύτητα και επάρκεια στα σύγχρονα δεδομένα. Πώς θα γίνουν πιο ανθεκτικά και πιο ευέλικτα. Όλα αυτά, όμως, πρέπει να γίνονται χωρίς να χάνουμε τις θεμελιώδεις αξίες μας».Η ίδια υπενθύμισε, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με σειρά μέτρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.και οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας και να απαγορεύουν την πρόσβαση σε ανήλικους. Παράλληλα, όπως ανέφερε η Υπουργός, η Ελλάδα θέσπισε από τον Μάιο του 2025 το Kids Wallet, το ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου, που επιτρέπει στους γονείς να ρυθμίζουν τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους, καθώς και τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτές, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστη μέθοδο επιβεβαίωσης της ηλικίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.Στο πλαίσιο των εργασιών εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ΤΝ μπορεί να στηρίξει τη μάθηση και την καινοτομία μόνο όταν αξιοποιείται με ανθρώπινη εποπτεία, παιδαγωγική ευθύνη, με προστασία σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και με σεβασμό στον ρόλο του εκπαιδευτικού.Παράλληλα, οι Υπουργοί Παιδείας κατέληξαν σε μερική γενική προσέγγιση του νέου Κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2028–2034, ένα κρίσιμο βήμα για το μέλλον του εμβληματικού ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η Ελλάδα στήριξε τη συμφωνία, με έμφαση στη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες, τις δεξιότητες, την κινητικότητα και τη συμμετοχή των νέων.Η Σοφία Ζαχαράκη συμμετείχε επίσης στο γεύμα εργασίας των Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών, υπό την προεδρία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, δρος, με αντικείμενο την οικοδόμηση ανθεκτικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε περιόδους κρίσεων. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας,, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας.Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταδευτεροβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης της Ιρλανδίας,, καθώς και με την Υπουργό Παιδείας και Νεολαίας της Ιρλανδίας,, και την Υπουργό Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού της Λιθουανίας,, με αντικείμενο τον συντονισμό των προτεραιοτήτων του επόμενου τριμερούς σχήματος Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., στο οποίο θα συμμετέχουν Ελλάδα, Ιρλανδία και Λιθουανία.