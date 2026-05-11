Super Κική: Μπορώ να προβλέψω το μέλλον και να προλάβω ένα ατύχημα, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα τον μήνα
GALA
Super Κική Φειδίας Παναγιώτου

Super Κική: Μπορώ να προβλέψω το μέλλον και να προλάβω ένα ατύχημα, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα τον μήνα

Η Youtuber περιέγραψε τη σχέση της με τα χρήματα

Super Κική: Μπορώ να προβλέψω το μέλλον και να προλάβω ένα ατύχημα, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα τον μήνα
234 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη σχέση της με τα χρήματα αλλά και διάφορα χαρίσματα που εκτιμά ότι έχει μίλησε στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο Youtube η Super Κική. Η Youtuber ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μετά από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ενημερώθηκε ότι έχει την ικανότητα να δει τι θα γίνει στο μέλλον, πράγμα που τη βοηθά να προλάβει τυχόν ατυχήματα.

«Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μου είπαν ότι έχω πολύ ψηλά Α και ότι γίνεται αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο Youtube, στην οποία ήταν καλεσμένη.

Δείτε το βίντεο 

@allgoodgr

#tiktokgr #ελλαδα🇬🇷 #ελλάδα #mpes #greektv

♬ πρωτότυπος ήχος - allgood
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Super Κική περιέγραψε τη σχέση της με τα χρήματα, εξηγώντας πως είναι ιδιαίτερα σπάταλη.  Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα».

Μιλώντας για τα μηναία έξοδά της, η Youtuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30 χιλιάδες ευρώ: «Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη».

Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι πίσω από την ανάγκη της να ξοδεύει χρήματα, κρύβεται μία βαθύτερη ανάγκη: «Το έχω χρησιμοποιήσει και για έλεγχο. Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό. Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μη σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε».

@fidiaspanayiotou

«Δεν έχω τόσα λεφτά όσο νομίζουν» - Super Kiki @super_kikiii

♬ original sound - Fidias Panayiotou
234 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης