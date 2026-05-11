Super Κική: Μπορώ να προβλέψω το μέλλον και να προλάβω ένα ατύχημα, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα τον μήνα
Η Youtuber περιέγραψε τη σχέση της με τα χρήματα
Για τη σχέση της με τα χρήματα αλλά και διάφορα χαρίσματα που εκτιμά ότι έχει μίλησε στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο Youtube η Super Κική. Η Youtuber ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μετά από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ενημερώθηκε ότι έχει την ικανότητα να δει τι θα γίνει στο μέλλον, πράγμα που τη βοηθά να προλάβει τυχόν ατυχήματα.
«Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μου είπαν ότι έχω πολύ ψηλά Α και ότι γίνεται αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο Youtube, στην οποία ήταν καλεσμένη.
Μιλώντας για τα μηναία έξοδά της, η Youtuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30 χιλιάδες ευρώ: «Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη».
Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι πίσω από την ανάγκη της να ξοδεύει χρήματα, κρύβεται μία βαθύτερη ανάγκη: «Το έχω χρησιμοποιήσει και για έλεγχο. Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό. Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μη σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε».
