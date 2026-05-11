Συνελήφθη άνδρας που διατηρούσε παράνομο σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών έχοντας ως βιτρίνα πολιτιστικό σύλλογο στη Θεσσαλία

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες, τα ναρκωτικά και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων





Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράνομο σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών έχοντας ως βιτρίνα πολιτιστικό Σύλλογο προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (10/5) η Αστυνομία στη Θεσσαλία Ειδικότερα, παρόλο που ο χώρος είχε λάβει έγκριση για λειτουργία ως σωματείο με αποκλειστικά ιστορικό και πολιτιστικό σκοπό, διαπιστώθηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ότι σε αυτόν συγκεντρώνοντανΣτο πλαίσιο της επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον χώρο, χρησιμοποιώντας κλειδιά που κατείχε, τα οποία αντιστοιχούσαν σε κλειδαριές και λουκέτα του συνδέσμου, ενώ σε σωματική έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, καθώς και 3,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.Ακολούθησε έρευνα στον χώρο, όπου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- 11 κροτίδες,- 38 πυροτεχνικές κατασκευές - βεγγαλικά,- 16 ναυτικοί πυρσοί,- 7 σπρέι διάφορων χρωματισμών,- 5 καπνογόνα,- 3 μπλούζες με διακριτικά ομάδας,- Ένα ξύλινο κοντάρι, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.



Επισημαίνεται ότι, στους χώρους του συνδέσμου υπήρχαν διακριτικά, τοιχογραφίες, έπιπλα και αντικείμενα που παρέπεμπαν αποκλειστικά στη δράση οργανωμένων οπαδών, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον πολιτιστικό ή ιστορικό χαρακτήρα του Σωματείου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο σημείο προσήλθαν οχτώ οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι προσήχθησαν στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.