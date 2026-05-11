«Το αμάξι είχε αίμα, την πέταξε, γύρισε και της την έπαιξε»: Η αδελφή της 28χρονης στο Ηράκλειο αποκαλύπτει πώς υποψιάστηκαν τον κουνιάδο της

Μιλώντας στο MEGA, η αδελφή της γυναίκας αναφέρει ότι από τις κάμερες του πατρικού σπιτιού διαπίστωσαν πως όταν έφυγε αρχικά η κλούβα με την οικογένεια μέσα είχε προφυλακτήρα και μετά δεν είχε, ενώ η συρόμενη πόρτα είχε επάνω αίμα