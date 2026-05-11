Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 82χρονος που αγνοούταν στην Κορινθία
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, λίγο έξω από την Κλένια Κορινθίας
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 82χρονου, του οποίου τα ίχνη εξαφανίστηκαν από το πρωί της Κυριακής (10/5), στην Κλένια Κορινθίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/5) χωρίς τις αισθήσεις του από κάτοικο της περιοχής σε αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, λίγο έξω από την Κλένια Κορινθίας.
Από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής του είχε ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης από τις αρμόδιες Αρχές, με τη συμμετοχή ανδρών της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, Αστυνομίας, εθελοντικών ομάδων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ερευνούσαν την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 82χρονος έχασε τη ζωή του.
