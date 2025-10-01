Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας
ΕΛΛΑΔΑ
Αρτα Νοσοκομείο Έγκυος

Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας

Το χρονικό της τραγωδίας σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου - Η κοπέλα που είχε ένα παιδάκι δύο ετών πέθανε μέσα σε λίγες ώρες

Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας
171 ΣΧΟΛΙΑ
Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε  κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού η 28χρονη έγκυος, όπως επιβεβαιώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο της Άρτας. Η κοπέλα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο μήνα κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, και πλέον είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν μια νέα και υγιή γυναίκα, που περίμενε το δεύτερο παιδί της. 

Σύμφωνα με το χρονικό της τραγωδίας που αναφέρει στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο , η 28χρονη Σπυριδούλα πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής. Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας
Η Σπυριδούλα που έχασε τη ζωή της, ενώ περίμενε να φέρει μια νέα ζωή στον κόσμο σε λίγους μήνες

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου,  διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.  «Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.
Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε».
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Άρτας.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
171 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης