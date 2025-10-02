Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που βιντεοσκοπούσε άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που βιντεοσκοπούσε άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»
Εντοπίστηκαν συνολικά τρία βίντεο που είχε καταγράψει παράνομα κι άλλα πέντε τα οποία είχε διαγράψει
Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα ανθρώπους στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν την Πέμπτη (2/10) οι αστυνομικοί.
Ειδικότερα, ο 43χρονος, με καταγωγή από την Γερμανία, βρέθηκε με χειροπέδες ύστερα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ένας πατέρας που τον είδε να βιντεοσκοπεί κρυφά τον γιο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύλληψή του και τον έλεγχο που ακολούθησε στο κινητό του τηλέφωνο, εντοπίστηκαν συνολικά τρία βίντεο που είχε καταγράψει παράνομα κι άλλα πέντε τα οποία είχε διαγράψει.
Σε βάρος του 43χρονου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Ειδικότερα, ο 43χρονος, με καταγωγή από την Γερμανία, βρέθηκε με χειροπέδες ύστερα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ένας πατέρας που τον είδε να βιντεοσκοπεί κρυφά τον γιο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύλληψή του και τον έλεγχο που ακολούθησε στο κινητό του τηλέφωνο, εντοπίστηκαν συνολικά τρία βίντεο που είχε καταγράψει παράνομα κι άλλα πέντε τα οποία είχε διαγράψει.
Σε βάρος του 43χρονου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα