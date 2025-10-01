«Είμαστε μαζί σου»: Το ιδιόχειρο σημείωμα του Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι – Δείτε φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι Δημήτρης Κουτσούμπας Τέμπη Τραγωδία στα Τέμπη

«Είμαστε μαζί σου»: Το ιδιόχειρο σημείωμα του Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι – Δείτε φωτογραφία

Ο ΓΓ του ΚΚΕ είχε συνάντηση με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών – Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι

«Είμαστε μαζί σου»: Το ιδιόχειρο σημείωμα του Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι – Δείτε φωτογραφία
31 ΣΧΟΛΙΑ
Το δικό του μήνυμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στο Σύνταγμα πραγματοποιώντας απεργία πείνας για 17η ημέρα, απηύθυνε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συναντήθηκε μαζί του στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της απεργιακής πορείας του ΠΑΜΕ, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Κουτσούμπας έγραψε ιδιόχειρο σημείωμα προς τον «αγωνιστή πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε. «Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου, μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

«Είμαστε μαζί σου»: Το ιδιόχειρο σημείωμα του Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι – Δείτε φωτογραφία


Πέραν του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Κουτσούμπας συναντήθηκε στο Σύνταγμα με τη Γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα, παρά τις συστάσεις που του έγιναν να αποφύγει την πολυκοσμία.


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης