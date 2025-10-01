Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
«Είμαστε μαζί σου»: Το ιδιόχειρο σημείωμα του Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι – Δείτε φωτογραφία
«Είμαστε μαζί σου»: Το ιδιόχειρο σημείωμα του Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι – Δείτε φωτογραφία
Ο ΓΓ του ΚΚΕ είχε συνάντηση με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών – Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι
Το δικό του μήνυμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στο Σύνταγμα πραγματοποιώντας απεργία πείνας για 17η ημέρα, απηύθυνε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συναντήθηκε μαζί του στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της απεργιακής πορείας του ΠΑΜΕ, στο κέντρο της Αθήνας.
Ο κ. Κουτσούμπας έγραψε ιδιόχειρο σημείωμα προς τον «αγωνιστή πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε. «Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου, μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».
Πέραν του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Κουτσούμπας συναντήθηκε στο Σύνταγμα με τη Γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα, παρά τις συστάσεις που του έγιναν να αποφύγει την πολυκοσμία.
Ο κ. Κουτσούμπας έγραψε ιδιόχειρο σημείωμα προς τον «αγωνιστή πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε. «Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου, μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».
Πέραν του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Κουτσούμπας συναντήθηκε στο Σύνταγμα με τη Γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα, παρά τις συστάσεις που του έγιναν να αποφύγει την πολυκοσμία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα