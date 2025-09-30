Διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για έναν μήνα και τροποποιήσεις δρομολογίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 05.30 02.00ΚΥΡΙΑΚΗ 05.30 00.30Σημειώνεται ακόμα ότι, ήδη στο αμαξοστάσιο του Μετρό σταθμεύουν οι τέσσερις πρώτοι συρμοί που παρελήφθησαν πρόσφατα και αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους άλλοι τρεις (σύνολο επτά) από τους δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο.Έτσι, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Μετρό, όπως επίσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του, το επιβατικό κοινό το οποίο ξεπερνά τους 2.200.000 επιβάτες μηνιαίως, θα εξυπηρετείται με πρόσθετες νέες γραμμές, στις οποίες θα δρομολογηθούν λεωφορεία από το στόλο των 325 οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας του Ο.Α.Σ.Θ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας έχει αυξηθεί κατά 40 από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό την 30/11/2024. Ταυτόχρονα, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ως πάροχος του συγκοινωνιακού έργου, θα δρομολογεί την αντίστοιχη περίοδο 182 οχήματα με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 500.Η νέα γραμμή θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του Μετρό, από τον τερματικό σταθμό της Ν. Ελβετίας μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό επί του άξονα Λεωφόρος Κων. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου και αντίστροφα. Η Γραμμή Μ1 θα σταματάει σε 11 στάσεις με το χρόνο διάνυσης από τη Νέα Ελβετία προς τον Ν.Σ.Σ. και αντίστροφα να εκτιμάται από 30 έως 35 λεπτά και τη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων να υπολογίζεται σε 7 – 10 λεπτά.Θα τεθούν στην κυκλοφορία επιπλέον δρομολόγια στις γραμμές (3Κ, 31, 39, 58), οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Μετρό με μέσο χρόνο διέλευσης ανά γραμμή τα 8 – 10 λεπτά (από 12 – 18 λεπτά σήμερα).Τέλος, ενημερώνονται οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών μηνιαίας, τρίμηνης ή εξαμηνιαίας διάρκειας ότι θα δοθεί ισόχρονη επέκταση στη χρήση των καρτών αντίστοιχη με τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του Μετρό προκειμένου να μην απωλέσει κανένας επιβάτης μέρος ή το σύνολο των προπληρωμένων διαδρομών.