Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια
Ποιοι συμμετέχουν στην κινητοποίηση - Τι ισχύει για ταξί, πλοία, αεροπλάνα και τρένα

Στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, τα ΜΜΜ την Τετάρτη (1/10) θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) - Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

- από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

- πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.


Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.


Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη και κλειστοί σταθμοί

Παράλληλα, καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναμένονται την Τετάρτη, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 9 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.


Παράνομη η απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις

Την ίδια ώρα, παράνομη κηρύχθηκε - μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.


Τρένα

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train τονίζει ότι λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Τι ισχύει για τα ταξί

Τη συμμετοχή στην απεργία ανακοίνωσε και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.


Πλοία

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».


Σχολεία

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης συμμετέχουν και νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές. Πιο αναλυτικά, η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας να λάβουν μέρος. Ωστόσο, επειδή είναι προαιρετική η συμμετοχή τους, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, οπότε οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων θα πρέπει να βρίσκονται στην τάξη, με το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν κάποιες ώρες εάν απεργούν οι καθηγητές τους.

Στην πρωτοβάθμια, εάν πρόκειται να συμμετάσχουν στην απεργία οι δάσκαλοι, θα γίνει σχετική ενημέρωση το πρωί από τη διεύθυνση του σχολείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, καλούνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να λάβουν, επίσης, μέρος στην αυριανή απεργία, απευθύνοντας κάλεσμα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00.


Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».
