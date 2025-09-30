Απεργία 1 Οκτωβρίου 2025 - MMM: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός λεωφορεία - Τι ισχύει για τα ταξί

Σχολεία

Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Δικαστικοί υπάλληλοι

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».Το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Αν η συμμετοχή είναι μαζική ενδέχεται κάποιες σχολικές μονάδες να μείνουν κλειστές γι’ αυτό είναι καλό οι γονείς να ενημερωθούν.Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».«Στη σημερινή εποχή, των συγκλονιστικών τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως «επιλογή» τα εξαντλητικά ωράρια ή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που κάνουν και δεύτερη δουλειά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας που συμμετέχει στην απεργία.