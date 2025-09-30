Απεργία 1 Οκτωβρίου 2025 - MMM: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός λεωφορεία - Τι ισχύει για τα ταξί
Απεργία 1 Οκτωβρίου 2025 - MMM: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός λεωφορεία - Τι ισχύει για τα ταξί
Ποιοι απεργούν αύριο - Συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, ναυτικοί, ταξί και εμποροϋπάλληλοι - Σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα επηρεαστούν, ενώ τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα
Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.
Η «χώρα τραβά χειρόφρενο» μετά από κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ με τους πολίτες να αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.
Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας, αύριο, Τετάρτη 1/10 το πρωί ζητούν απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα ενώ παράλληλα αίτημα τους είναι η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».
Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.
Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές, οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.
Παράνομη η αυριανή απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσειςΠριν από λίγο, κηρύχθηκε παράνομη - μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜΌπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).
Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές, οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.
Ποιες ώρες θα κυκλοφορεί το ΜετρόΤο Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.
Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣΣτην 24ωρη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Τι θα γίνει με τα ταξίΤη συμμετοχή στην απεργία ανακοίνωσε και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.
ΠλοίαΔεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
ΣχολείαΤο πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Αν η συμμετοχή είναι μαζική ενδέχεται κάποιες σχολικές μονάδες να μείνουν κλειστές γι’ αυτό είναι καλό οι γονείς να ενημερωθούν.
Εργαζόμενοι στα νοσοκομείαΣτην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ με τους εργαζόμενους να καλούν σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».
Δικαστικοί υπάλληλοι«Στη σημερινή εποχή, των συγκλονιστικών τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως «επιλογή» τα εξαντλητικά ωράρια ή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που κάνουν και δεύτερη δουλειά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας που συμμετέχει στην απεργία.
