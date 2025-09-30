Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη - Παράνομη η απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Απεργία Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη - Παράνομη η απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Καθυστερήσεις για έκτο 24ωρο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη - Παράνομη η απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Με ανακοίνωσή τους, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν της σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και «συνεπώς, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά».

Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν εκ νέου, σε δωρεάν αλλαγές των εισιτηρίων τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: 
•Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Καθυστερήσεις για έκτο 24ωρο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στο μεταξύ, για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στις αφίξεις και λιγότερο στις αναχωρήσεις.

Οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φτάνουν έως και τις δύο ώρες, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ομαλοποίηση της κατάστασης. Οι επιβάτες καλούνται, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, να ενημερώνονται από την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιμένουν στις «28 ασφαλείς πτήσεις», αντί για 36.

