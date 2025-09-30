Ανετράπη γερανός που μετέφερε ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Στυλίδας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ανετράπη γερανός που μετέφερε ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Στυλίδας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να σηκωθεί το βαρύ όχημα και να τακτοποιηθούν τα μεγάλα κομμάτια των ανεμογεννητριών

Ανετράπη γερανός που μετέφερε ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Στυλίδας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ανετράπη σήμερα το πρωί κοντά στο τελωνείο Στυλίδας, ένας μεγάλος γερανός που είχε επιστρατευτεί για τη φόρτωση τμημάτων ανεμογεννητριών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο χειριστής - οδηγός του, γλύτωσε τα χειρότερα, βγαίνοντας με αμυχές από τα σπασμένα τζάμια του καταστραμμένου κουβουκλίου.

@lamiareport.gr Τούμπαρε γερανός με ανεμογεννήτρια στο λιμάνι της Στυλίδας! #lamia #news #fyp #lamiareport #crane ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Προανάκριση για το πως ακριβώς συνέβη το εργατικό ατύχημα, διεξάγει το Λιμεναρχείο Στυλίδας που θα εξετάσει και αν τηρήθηκαν οι αυστηροί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να τηρούν σε ανάλογες εργασίες.

Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να σηκωθεί το βαρύ όχημα και να τακτοποιηθούν τα μεγάλα κομμάτια των ανεμογεννητριών.

Ανετράπη γερανός που μετέφερε ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Στυλίδας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ανετράπη γερανός που μετέφερε ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Στυλίδας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ανετράπη γερανός που μετέφερε ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Στυλίδας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο


