Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του στην Πάτρα και την περιέλουσε με οινόπνευμα, συνελήφθη από την αστυνομία
Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του στην Πάτρα και την περιέλουσε με οινόπνευμα, συνελήφθη από την αστυνομία
Η ηλικιωμένη γυναίκα, έντρομη, κάλεσε η ίδια την Άμεση Δράση - Ο δράστης κρατείται στο αστυνομικό τμήμα
Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/06) στην Πάτρα όταν ένας 56χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24.news στην οδό Καλαμογδάρτη στο ύψος των Υψηλών Αλωνίων, ο 56χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, έσπασε την πόρτα πήγε στο σαλόνι και άρχισε να περιλούζει τον χώρο και την ίδια με οινόπνευμα.
Έντρομη η ηλικιωμένη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν γρήγορα στο σημείο και τον συνέλαβαν.
Ο δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24.news στην οδό Καλαμογδάρτη στο ύψος των Υψηλών Αλωνίων, ο 56χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, έσπασε την πόρτα πήγε στο σαλόνι και άρχισε να περιλούζει τον χώρο και την ίδια με οινόπνευμα.
Έντρομη η ηλικιωμένη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν γρήγορα στο σημείο και τον συνέλαβαν.
Ο δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα