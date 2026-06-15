Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Δικέφαλο
ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Δικέφαλο
Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση
Η δεύτερη θητεία του Ραζβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη!
Το 2019, ο Ρουμάνος τεχνικός έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο αήττητο νταμπλ, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του...
Επέστρεψε το 2021 και μετά από πέντε χρόνια, αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν!
Το κάκιστο φινάλε στο φετινό πρωτάθλημα έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει με τις δύο πλετρές να καταλήγουν τελικά σήμερα σε συμφωνία και αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.
Το 2019, ο Ρουμάνος τεχνικός έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο αήττητο νταμπλ, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του...
Επέστρεψε το 2021 και μετά από πέντε χρόνια, αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν!
Το κάκιστο φινάλε στο φετινό πρωτάθλημα έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει με τις δύο πλετρές να καταλήγουν τελικά σήμερα σε συμφωνία και αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.
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