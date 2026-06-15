ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Δικέφαλο
SPORTS
ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου

ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Δικέφαλο

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση

ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Δικέφαλο
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Η δεύτερη θητεία του Ραζβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη!

Το 2019, ο Ρουμάνος τεχνικός έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο αήττητο νταμπλ, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του...

Επέστρεψε το 2021 και μετά από πέντε χρόνια, αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν!

Το κάκιστο φινάλε στο φετινό πρωτάθλημα έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει με τις δύο πλετρές να καταλήγουν τελικά σήμερα σε συμφωνία και αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.
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