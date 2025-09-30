Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Θεσσαλονίκη: 58χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή άργησε να τον ξυπνήσει
Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών - Τι κατήγγειλε η σύζυγός του
Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας άνδρας 58 ετών, ο οποίος επιτέθηκε στη σύζυγό του επειδή… καθυστέρησε να τον ξυπνήσει.
Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή. Επιπλέον, με απόφαση του δικαστηρίου, θα αναγκαστεί να φύγει από την οικογενειακή εστία διαφορετικά θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε. Εκτός από τον όρο της μετοίκησης, ο κατηγορούμενος απαγορεύεται να πλησιάσει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, όταν πήγε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, ο οποίος είχε ξαπλώσει το μεσημέρι.
«Τον ξύπνησα γιατί είχε ραντεβού με τον γιατρό και αυτό φαίνεται ότι τον πείραξε. Εκνευρίστηκε και ξεκίνησε να βρίζει και να φωνάζει. Ύστερα με άρπαξε από τα μαλλιά με δύναμη και με χτύπησε», κατέθεσε η γυναίκα. «Με ρώτησε γιατί δεν τον ξύπνησα νωρίτερα και μετά γιατί τον ξύπνησα. Έγινε βίαιος, με άρπαξε από τα μαλλιά και με χτύπησε», επανέλαβε.
Η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο πως είναι 37 χρόνια παντρεμένη με τον κατηγορούμενο, ωστόσο έχει αποφασίσει να πάρει διαζύγιο, καθώς η συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα είναι επιθετική απέναντί της.
«Δεν αντέχω άλλο, τον φοβάμαι. Εκείνη την ημέρα περίμενα να φύγει για να πάει στο ραντεβού για τη φυσιοθεραπεία και αμέσως μετά πήγα στην αστυνομία για να τον καταγγείλω. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε γίνει ρεζίλι στη γειτονιά, αλλά πάνω απ’ όλα μου προκαλεί τρόμο. Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι τη ζωή μου. Τόσα χρόνια δεν με είχε χτυπήσει, όμως τώρα το έκανε», κατέληξε.
Στην απολογία του ο 58χρονος αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του και υποστήριξε ότι απλώς… την χάιδεψε στο κεφάλι.
«Πράγματι μαλώσαμε, αλλά δεν την χτύπησα. Την έπιασα από το κεφάλι αλλά δεν της τράβηξα τα μαλλιά, την χάιδεψα. Θέλει να χωρίσουμε μετά από 37 χρόνια γάμου, εγώ όμως δεν θέλω και πιστεύω ότι θα τα ξαναβρούμε», είπε.
