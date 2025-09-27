Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και για τον πλήρη οικονομικό και επιχειρησιακό απολογισμό της οργάνωσης.