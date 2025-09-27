Καιρός: Επικίνδυνη κακοκαιρία από το απόγευμα προς τα δυτικά με βροχές και θυελλώδεις βοριάδες

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Παρασκευής 26/09

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 27/09, καταγράφτηκε στη Βορειοανατολική Αττική και συγκεκριμένα στην κορυφή της Πεντέλης με 106,2 km/h.Χάρτης. Χάρτης ριπών ανέμου, καθώς επίσης και οι οκτώ υψηλότερες ριπές έως τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 27/09/2025, όπως αυτές καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26/09, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Βωβούσα Ιωαννίνων και στο Τζερμιάδο Λασιθίου με 9,2 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26/09, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.Πίνακας. Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες της Παρασκευής 26/09/2025, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Μετά το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα στο Κεντρικό Ιόνιο και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 20 βαθμούς), 16 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 28 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό Ιόνιο τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημεριανές ώρες.Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5 βαθμούς Κελσίου.