Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Εύβοια Αυτοκίνητο Εγκλωβισμός ΕΚΑΒ

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός

Η γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στα Λουτρά Αιδηψού της Εύβοιας, όταν ένα αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το evionline.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα Αστυνομία και Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα οδηγό. Στη συνέχεια η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.

Η Τροχαία ερεύνα τις συνθήκες και τα αίτια που έγινε το ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης