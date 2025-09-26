Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός
Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός
Η γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στα Λουτρά Αιδηψού της Εύβοιας, όταν ένα αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το evionline.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα Αστυνομία και Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα οδηγό. Στη συνέχεια η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.
Η Τροχαία ερεύνα τις συνθήκες και τα αίτια που έγινε το ατύχημα.
