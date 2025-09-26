Καραμπόλα με 8 οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων - Αυξημένη κίνηση στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λεωφόρος Αλεξάνδρας Κυκλοφοριακή συμφόρηση Καραμπόλα

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Μπούσγου -  Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

11 ΣΧΟΛΙΑ
Καραμπόλα με 8 οχήματα  σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου.

Από τη σύγκρουση έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή.


Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.


Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.


Κλείσιμο
11 ΣΧΟΛΙΑ

