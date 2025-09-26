Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Καραμπόλα με 8 οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων - Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Μπούσγου - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου.
Από τη σύγκρουση έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
