Ο 62χρονος που έκοβε παράνομα ξύλα στη Θεσσαλονίκη είχε καταδικαστεί για τον θάνατο εργάτη, τον είχε εγκαταλείψει στο βουνό
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Αστυνομίας στο σπίτι του
Γνώριμος των Αρχών από περιστατικό με χαρακτηριστικά θρίλερ που απασχολείσαι την επικαιρότητα είναι ο 62χρονος που συνελήφθη, καθώς με δύο ακόμα συνεργούς του έκοβαν δένδρα στην περιοχή της Αρέθουσας για να πουλήσουν τα ξύλα.
Ο 62χρονος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω στις 16 Σεπτεμβρίου να προβαίνει με έναν 65χρονο σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας.
Από τις ενέργειες τους αποψιλώθηκε η πλαγιά του βουνού σε μεγάλη έκταση, προκλήθηκε μη αναστρέψιμη βλάβη σε δασική έκταση, οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.
Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκε ο 62χρονος και συνελήφθη στην οικία του σε περιοχή του δήμου Βόλβης.
Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 62χρονος απασχολεί τις αστυνομικές και τις δικαστικές Αρχές. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί ξανά τον Νοέμβριο του 2022 μετά από τον εντοπισμό της σορού ενός 51χρονου Αλβανού υλοτόμου που βρέθηκε στα Κερδύλια Όρη.
Ο 51χρονος είχε φύγει για να κόψει ξύλα στο βουνό, μαζί με τον 62χρονο και δεν έδωσε σημεία ζωής για τρεις ολόκληρες ημέρες, με αποτέλεσμα στις 4 Νοεμβρίου ο αδελφός του να δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή του στην αστυνομία.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Αστυνομίας στο σπίτι του 62χρονου:
Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες συνελήφθη 62χρονος ημεδαπός, στην οικία του σε περιοχή του...Posted by Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης on Thursday, September 25, 2025
Άμεσα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του και αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Spark», κατάφεραν να εντοπίσουν το θύμα σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βόλβης. Ο άντρας βρέθηκε μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς τις αισθήσεις του και δίπλα στο άψυχο σώμα του υπήρχαν εμφανή σημάδια αίματος, αποτέλεσμα του τραύματος που έφερε από το αλυσοπριονο στον μηρό.
«Τον αδελφό μου τον βρήκανε νεκρό στο βουνό. Εκεί είχε πάει με έναν Έλληνα, μάλλον για να κόψουν ξύλα. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά ακούσαμε ότι ήταν κομμένο το πόδι του, εκεί τον βρήκε το αλυσοπρίονο» είχε πει στο protothema.gr ο αδελφός του 51χρονου θύματος.
Από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι η σορός έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.
Για την υπόθεση αυτή κατέστη κατηγορούμενος ο 62χρονος ο οποίος είχε εγκαταλείψει το θύμα στο βουνό και αποχώρησε από το σημείο με τον γιο του.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταδικάστηκε πρόσφατα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών για θανατηφόρα έκθεση, επειδή άφησε αβοήθητο το θύμα το οποίο είχε πάρει μαζί του για την εκτέλεση των εργασιών και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, σύμφωνα μαρτυρίες. Κατά πληροφορίες, του επιβλήθηκε ποινή πολυετούς κάθειρξης, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη με όρους ενόψει του Εφετείου.
Σημειώνεται ότι σε βάρος του 62χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης, για παράνομη υλοτομία-μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, σχηματίσθηκε δικογραφία και για παράβαση του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας.
Κατά τη σύλληψή του, αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσε για την παράνομη υλοτομία, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και έναν ανιχνευτή μετάλλων, για τον οποίο δεν διέθετε άδεια κατοχής.
