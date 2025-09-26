Ο 62χρονος που έκοβε παράνομα ξύλα στη Θεσσαλονίκη είχε καταδικαστεί για τον θάνατο εργάτη, τον είχε εγκαταλείψει στο βουνό

Στο σπίτι του 62χρονου εντοπίστηκαν έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και έναν ανιχνευτή μετάλλων

Άμεσα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του και αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Spark», κατάφεραν να εντοπίσουν το θύμα σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βόλβης. Ο άντρας βρέθηκε μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς τις αισθήσεις του και δίπλα στο άψυχο σώμα του υπήρχαν εμφανή σημάδια αίματος, αποτέλεσμα του τραύματος που έφερε από το αλυσοπριονο στον μηρό.«Τον αδελφό μου τον βρήκανε νεκρό στο βουνό. Εκεί είχε πάει με έναν Έλληνα, μάλλον για να κόψουν ξύλα. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά ακούσαμε ότι ήταν κομμένο το πόδι του, εκεί τον βρήκε το αλυσοπρίονο» είχε πει στο protothema.gr ο αδελφός του 51χρονου θύματος.Από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι η σορός έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.Για την υπόθεση αυτή κατέστη κατηγορούμενος ο 62χρονος ο οποίος είχε εγκαταλείψει το θύμα στο βουνό και αποχώρησε από το σημείο με τον γιο του.Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταδικάστηκε πρόσφατα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών για θανατηφόρα έκθεση, επειδή άφησε αβοήθητο το θύμα το οποίο είχε πάρει μαζί του για την εκτέλεση των εργασιών και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, σύμφωνα μαρτυρίες. Κατά πληροφορίες, του επιβλήθηκε ποινή πολυετούς κάθειρξης, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη με όρους ενόψει του Εφετείου.Σημειώνεται ότι σε βάρος του 62χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης, για παράνομη υλοτομία-μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, σχηματίσθηκε δικογραφία και για παράβαση του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας.Κατά τη σύλληψή του, αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσε για την παράνομη υλοτομία, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και έναν ανιχνευτή μετάλλων, για τον οποίο δεν διέθετε άδεια κατοχής.