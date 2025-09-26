Υπάλληλοι του δήμου έσωσαν γατάκι που έπεσε σε φρεάτιο στη Βούλα, δείτε εικόνες

Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ένα γατάκι που είχε παγιδευτεί σε φρεάτιο στη Βούλα σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου.
Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, οι εργαζόμενοι, με συντονισμένες ενέργειες, απεγκλώβισαν το ζώο και το παρέδωσαν σώο, αποσπώντας τις ευχαριστίες των πολιτών.
Το γατάκι, μετά τον απεγκλωβισμό του, μεταφέρθηκε στον κτηνίατρο για περαιτέρω φροντίδα.
Οι κάτοικοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ευαισθησία και την άμεση αντίδραση του Δήμου, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας των ζώων και της ευημερίας τους.
