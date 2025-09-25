Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένεια θύματος των Τεμπών

«Η Πολιτεία και η εταιρεία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους» αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών