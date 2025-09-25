Η Study in Greece ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με διεθνή σχολεία της Αφρικής

Η καθοριστική συμβολή της Study in Greece στη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ

Ο κ. Μιχαλακέλης διαβεβαίωσε ότι η Study in Greece θα παραμείνει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μαθητών και σχολείων για κάθε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες και τις εγγραφές σε ελληνικά προγράμματα.Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των τριών σχολείων εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την πρωτοβουλία, ενώ ο Δρ. Γεώργιος Βλάχος επεσήμανε ότι «».Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για το ακαδημαϊκό τοπίο της χώρας.Όπως τονίστηκε, η αφρικανική ήπειρος αποτελεί μία δυναμική πρόκληση, με σημαντικές προοπτικές για τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς θεωρείται μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές φοιτητών διεθνώς.Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης – από τους διοργανωτές και τους θεσμικούς εκπροσώπους μέχρι τις ελληνικές κοινότητες που στηρίζουν τα σχολεία της διασποράς και τα διατηρούν σε κορυφαίο επίπεδο εκπαίδευσης στις χώρες όπου λειτουργούν.