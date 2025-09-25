Η Study in Greece ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με διεθνή σχολεία της Αφρικής

Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
«Άνοιγμα» σε Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε και Τανζανία
Μία σημαντική πρωτοβουλία για την εξωστρέφεια της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η Study in Greece συνδέθηκε διαδικτυακά με διεθνή σχολεία από τρεις αφρικανικές χώρες, τη Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε και την Τανζανία.
Στόχος της δράσης ήταν να εδραιωθεί ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με τη μαθητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής και να προβληθεί η Ελλάδα ως κορυφαίος εκπαιδευτικός προορισμός στην Ευρώπη για μαθητές και φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.
Η εκδήλωση είχε υψηλό επίπεδο συμμετοχής και ξεκίνησε με θερμούς χαιρετισμούς από τη Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κα Μάιρα Μυρογιάννη, και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παναγιώτη Πασσά.
Και οι δύο τόνισαν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα και στηρίζουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων.
Η τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ, Δρ. Γεώργιο Βλάχο, ο οποίος εδώ και χρόνια εργάζεται συστηματικά για την προώθηση της ελληνικής παιδείας στη Νότια Αφρική.
Στη δράση συμμετείχαν τρία από τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή σχολεία της περιοχής: η Ελληνική Ακαδημία Χαράρε στη Ζιμπάμπουε, η σχολή Άγιος Κωνσταντίνος στην Αρούσα της Τανζανίας, και η σχολή Σαχέτι στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης, Πρόεδρος της Study in Greece, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε διεθνείς φοιτητές.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στα πολυάριθμα αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν πλέον στην Ελλάδα, καθώς και σε θερινά σχολεία, προγράμματα μικρής διάρκειας και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες που διαθέτει η Study in Greece για την υποστήριξη των υποψήφιων φοιτητών. Τόνισε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, με υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα και ανταγωνιστικά δίδακτρα, καθιστώντας την Ελλάδα έναν ελκυστικό προορισμό σπουδών.
Η ανταπόκριση των σχολείων υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, με εκπροσώπους και μαθητές να εκφράζουν ενδιαφέρον τόσο για τα αγγλόφωνα όσο και για τα ελληνόφωνα προγράμματα σπουδών. Ειδικότερα, οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα προγράμματα ιατρικής των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών και το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα.
Παράλληλα, εκφράστηκε ενδιαφέρον και για σπουδές σε τομείς όπως τα οικονομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική και η βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ερωτήσεις των εκπροσώπων ήταν στοχευμένες και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις περιόδους και προθεσμίες αιτήσεων για εγγραφή σε προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, δείχνοντας ότι αρκετοί μαθητές εξετάζουν ήδη την προοπτική άμεσης εγγραφής.
Ο κ. Μιχαλακέλης διαβεβαίωσε ότι η Study in Greece θα παραμείνει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μαθητών και σχολείων για κάθε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες και τις εγγραφές σε ελληνικά προγράμματα.
Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των τριών σχολείων εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την πρωτοβουλία, ενώ ο Δρ. Γεώργιος Βλάχος επεσήμανε ότι «με τέτοιες συνεργασίες, τα ελληνικά πανεπιστήμια φτάνουν μέχρι την Αφρική – και μαζί θα πάμε ακόμα παραπέρα».
Όπως τονίστηκε, η αφρικανική ήπειρος αποτελεί μία δυναμική πρόκληση, με σημαντικές προοπτικές για τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς θεωρείται μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές φοιτητών διεθνώς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης – από τους διοργανωτές και τους θεσμικούς εκπροσώπους μέχρι τις ελληνικές κοινότητες που στηρίζουν τα σχολεία της διασποράς και τα διατηρούν σε κορυφαίο επίπεδο εκπαίδευσης στις χώρες όπου λειτουργούν.
Η καθοριστική συμβολή της Study in Greece στη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙΗ συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για το ακαδημαϊκό τοπίο της χώρας.
