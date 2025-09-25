Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε

Η Bianca συνέχισε: «Την επόμενη νύχτα, οι οδηγοί μου Σέρπα και εγώ προσπαθήσαμε ξανά από το Καταφύγιο 4, αλλά ήμουν πολύ εξαντλημένη από την 10ωρη προσπάθεια της προηγούμενης νύχτας και γύρισα πίσω. Μετά από τρεις νύχτες και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη Ζώνη Θανάτου στα 8.000 μέτρα και άνω, κατεβήκαμε ξανά στο Καταφύγιο 2».Πρόσθεσε: «Κατά την προσπάθεια για την κορυφή, ο μπαμπάς αρρώστησε και έμεινε στο Καταφύγιο 2, ενώ εγώ συνέχισα. Κατά την κατάβαση, ήταν ακόμα άρρωστος και εγώ ήμουν εξαντλημένη. Και στους δύο διαγνώστηκε HAPE (πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου) και αφυδάτωση (κάτι φυσιολογικό για την ορειβασία). Ακόμα αισθάνομαι αρκετά άρρωστη και εξαιρετικά εξαντλημένη, οπότε χρειάζομαι χρόνο για να αναρρώσω».