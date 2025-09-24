Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Συνελήφθη 14χρονος που έβγαλε φωτογραφίες 9χρονο στην τουαλέτα δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι
Ο 14χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα
Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο του Γαλατσίου, όπου 14χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος μπήκε στην τουαλέτα του δημοτικού σχολείου και έβγαλε φωτογραφίες έναν 9χρονο με το κινητό του, την ώρα που εκείνος έκανε την ανάγκη του.
Ο 14χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές κατέσχεσαν το κινητό του.
