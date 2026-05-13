Άλλες τρεις καταγγελίες είχαν γίνει για το σπίτι με τις ακαθαρσίες στο Περιστέρι που ζούσαν τα έξι ανήλικα παιδιά
Οι καταγγελίες ανέφεραν πως τα παιδιά παραμελούνται, δεν πηγαίνουν σχολείο και έχουν παραβατική συμπεριφορά
Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε καταγγελία για το σπίτι τρώγλη που ζούσαν έξι ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει συνολικά, είναι τρεις. Τα έξι παιδιά ηλικίας 3 ετών το μικρότερο και 11 ετών το μεγαλύτερο, ζούσαν σε ένα εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον αφού όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί υπήρχαν παντού ακαθαρσίες.
Ωστόσο, η καταγγελία η οποία έγινε στην Αστυνομία την Τρίτη το βράδυ και οδήγησε μπροστά στο εφιαλτικό σκηνικό, δεν ήταν η πρώτη.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ το Live News, το 2021 είχε γίνει ξανά καταγγελία και τότε είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια από τους γονείς.
Ψυχολόγος επόπτευε τα παιδιά και έκρινε μετά από ένα διάστημα ορισμένων μηνών, ότι πρέπει να επιστρέψει η επιμέλεια στους γονείς.
«Ο πατέρας είχε θέματα με τη δουλειά του. Τα παιδιά ούτε ήταν κακοποιημένα. Ούτε τίποτα. Αφού δεν σηκώνουν χέρι στα παιδιά τους, ούτε τα μαλώνουν. Μόνο αυτή φωνάζει άμα κάνουν και πειράζονται. Δεν τα δέρνουν τα παιδιά. Καθόλου. Και τα ταΐζουν, και τα ποτίζουν» ανέφερε η γιαγιά των παιδιών.
Στην συνέχεια εξομολογήθηκε πως μίλησε με τη μητέρα των παιδιών και της είπε πως εκείνη φταίει για όλα.
Ο πατέρας έψαξε δουλειά στους ΛειψούςΗ οικογένεια, για ένα διάστημα άφησε πίσω της το Περιστέρι και μετακόμισε στους Λειψούς ώστε ο πατέρας να μπορέσει να βρει εκεί δουλειά. Η προσπάθεια κράτησε λίγους μήνες και έπειτα επέστρεψαν στο Περιστέρι, στην ίδια πολυκατοικία στην οποία διέμεναν και πριν τη μετακόμισή τους.
«Εγώ φταίω» λέει η μαμά των παιδιώνΗ γιαγιά των παιδιών, μιλώντας στο Live News ανέφερε πως δεν ξέρει πώς βρήκε η κόρη της και ο γαμπρός της το συγκεκριμένο σπίτι ενώ τόνισε πως ποτέ δεν κακοποίησαν οι γονείς τα παιδιά.
«Με πήρε και έκλαιγε και μου λέει: "Μαμά, εγώ φταίω, εγώ φταίω, γιατί τα παιδιά μου δεν ήθελα ποτέ να τα μαλώσω και μόνο φώναζα και κάποιοι μου έκαναν καταγγελία"» είπε η γιαγιά των παιδιών στην τηλεόραση του Mega.
Η μια καταγγελία έγινε τον Φεβρουάριο του 2025 και η άλλη τον Μάρτιο του 2026.
Τον Φεβρουάριο, η οικογένεια ήταν στους Λειψούς. Τότε, οι εισαγγελικοί λειτουργοί έλεγξαν το σπίτι ενώ για ένα διάστημα τα παιδιά δεν ζούσαν μαζί με τους γονείς.
Στις καταγγελίες που είχαν γίνει στο Χαμόγελο αναφερόταν πως τα παιδιά παραμελούνται, δεν πηγαίνουν σχολείο και έχουν παραβατική συμπεριφορά.
Άλλες δύο καταγγελίες τους τελευταίους μήνες στο Χαμόγελο του ΠαιδιούΤους τελευταίους μήνες, στο Χαμόγελο του Παιδιού, είχαν φτάσει άλλες δύο καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν το συγκεκριμένο σπίτι ενώ είχαν γίνει και αναφορές στην Εισαγγελία Ανηλίκων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
