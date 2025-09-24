Παύλου για τον γάμο του με τη Χατζίδου: Κοιμάμαι στον καναπέ, μόνο μια φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι
Όταν δεν έχεις την καθημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ, σχολίασε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια
Μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή με την Ελένη Χατζίδου έκανε ο Ετεοκλής Παύλου, αναφέροντας πως τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας κοιμάται στον καναπέ.
Με αφορμή μία έρευνα που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» σχετικά με τα ζευγάρια που κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια, ο παρουσιαστής μίλησε για τη ζωή στο σπίτι με τη σύζυγό του.
Τότε, ο Ετεοκλής Παύλου δήλωσε πως κοιμάται μαζί με την Ελένη Χατζίδου μια φορά την εβδομάδα, συνήθως την Παρασκευή ή το Σάββατο: «Εγώ έχω βρει αυτή τη λύση πολύ καιρό πριν. Κοιμάμαι στον καναπέ έτσι και αλλιώς. Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, καμιά Παρασκευή ή Σάββατο. Πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό».
Από τη μεριά της, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια σχολίασε πως όταν δεν υπάρχει καθημερινή τριβή με ένα πρόσωπο, τότε «το ποθείς πιο πολύ. Ο Ετεοκλής, όμως, το παράκανε». Και στη συνέχεια, ο παρουσιαστής μοιράστηκε ένα μυστικό του με τους τηλεθεατές, λέγοντας: «Ακούστε ένα tip: Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κάνω όταν κοιμηθώ, ώστε, αν ξυπνήσει, να με δει ωραίο».
