Νεκρός ο οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με αμάξι στη Θεσσαλονίκη, είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο
Το θύμα είχε διασωληνωθεί επί τόπου, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο οδηγός της μηχανής που ενεπλάκη σε τροχαίο το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Δρυμού, στο ρεύμα από Ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρι, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο μοτοσικλετιστής ήταν πολυτραυματίας και διασωληνώθηκε επί τόπου μετά τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο από γιατρό του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:37, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όχημα άμεσης επέμβασης τύπου smart και Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό.
