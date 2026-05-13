Δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά F-16
Toυρκικά αεροσκάφη προέβησαν και σε πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών
Σε δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.
Δύο τουρκικά μαχητικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και οι υπόλοιπες τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας σημειώθηκαν από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.
Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου καταγράφηκε η παράνομη τουρκική δραστηριότητα ήταν το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, να προχωρά σε αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη, η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σε διψήφιο αριθμό παραβάσεων (10) στο FIR Αθηνών ενώ τα τουρκικά μαχητικά προχώρησαν και σε τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε μια περίπτωση σημειώθηκε και εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος που σηκώθηκε για αναγνώριση και αναχαίτιση.
